استسلام المئات من عناصر داعش في شرق سوريا

الباغوز (سوريا) - الوئام:

قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة يوم أمس الثلاثاء، إن المئات من أعضاء داعش استسلموا لدى مغادرتهم آخر جيب للتنظيم المتشدد في شرق سوريا وسط أكثر من 6500 شخص، معظمهم مدنيون، جرى إجلاؤهم في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويواجه داعش الهزيمة في قرية الباغوز الواقعة على ضفاف نهر الفرات، لكنه لا يزال يحتفظ بجيوب أخرى في مناطق نائية على مسافة أبعد نحو الغرب، ويشن هجمات بأساليب حرب العصابات في مناطق أخرى فقد السيطرة عليها.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية الإثنين الماضي، إنها أبطأت وتيرة الهجوم بسبب محاصرة مزيد من المدنيين داخل الجيب، لكنها أكدت عزمها السيطرة عليه قريباً. وكان يُعتقد في وقت سابق بأنه جرى إجلاء كل المدنيين من هناك.

وقال مصطفى بالي مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، إن مئات الجهاديين استسلموا بعد أن فتحت قوات سوريا الديمقراطية ممراً لفرار نحو 6500 شخص من القرية منذ يوم الإثنين مشيراً إلى أن الجهاديين كانوا ضمن هؤلاء الأشخاص.

وقال بالي لرويترز إنه لليوم الثاني على التوالي تنجح قوات سوريا الديمقراطية في إجلاء أكثر من 3500 شخص ما بين نساء وأطفال ورجال. وكان هناك أكثر من 500 رجل معظمهم من جنسيات أجنبية. وأضاف أنه جرى إجلاء نحو 3000 شخص يوم الإثنين.

وقال إن أعضاء تنظيم داعش ينتمون لعدد من الدول منها أوزبكستان وتركمانستان.