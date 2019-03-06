فلسطين تضطلع على التجربة السعودية في مجال الخدمة المدنية

الرياض- الوئام:

استقبل وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان معالي الدكتور موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام بدولة فلسطين والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة للاطلاع على التجربة السعودية في مجال الخدمة المدنية والتنمية الإدارية.

وجرى خلال الاستقبال تبادل وجهات النظر وبحث مجالات التعاون المشتركة بين وزير الخدمة المدنية وقيادات الوزارة المشاركين في الاجتماع وبين الدكتور موسى أبو زيد الوفد و المرافق له بما يعود بالنفع بمجال التنمية الإدارية في البلدين الشقيقين.

وقد تخلل الاجتماع تقديم عرض مرئي للوفد الزائر عن اهم محطات الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية وما تمر به في الوقت الحاضر من قفزات نوعية في مجال التطوير والتحديث وتفعيل الخدمات الإلكترونية واعتمادها في تقديم الخدمة للمستفيدين.

كما قام رئيس ديوان الموظفين العام بدولة فلسطين والوفد المرافق له بزيارة لمعهد الإدارة العامة بالرياض، حيث كان في استقباله معالي مدير عام المعهد الدكتور مشبب بن عايض القحطاني وقيادات معهد الإدارة العامة.

واطلع الوزير الضيف على آليات العمل في المعهد وأهم الخطط والمشاريع التي يقوم بها من أجل الارتقاء بالمستوى المهني لموظفي القطاع العام وما يساهم به معهد الإدارة العامة من دعم للتنمية الإدارية في المملكة العربية السعودية والدول العربية الشقيقة، وجرى خلال الزيارة تبادل وجهات النظر ومجالات التعاون المشتركة في مجال الإدارة والتنمية الإدارية بين البلدين.