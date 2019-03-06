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“العمل والتنمية الاجتماعية”: طرح مسودة تنظيم العمل المرن أمام المهتمين لإبداء الرأي

“العمل والتنمية الاجتماعية”: طرح مسودة تنظيم العمل المرن أمام المهتمين لإبداء الرأي
weam.co/577821
الوئام - متابعات

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المهتمين والمختصين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، إلى مشاركتها في تحسين مسودة تنظيم العمل المرن، والهادف إلى توظيف العامل السعودي لدى المنشآت وفق نظام الساعات، وذلك بإرسال الآراء والمقترحات إلى البريد الالكتروني: media@mlsd.gov.sa.

وأعلنت الوزارة عن مواد تنظيم العمل المرن في حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء عليها حتى تاريخ 19 مارس 2019، حرصًا منها على الاستماع لجميع الآراء التي من شأنها تحسين المشروع.

ويهدف تنظيم العمل المرن، إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف لتمكين الباحثين عن عمل من الانخراط في سوق العمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة دائمة، وتمكين القوى العاملة الوطنية من رفع مهاراتهم وخبراتهم.

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