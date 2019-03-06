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أطلق عليه 4 رصاصات

جلسة سكر تتسبب في إنهاء حياة شخص على يد صديقه بالطائف

جلسة سكر تتسبب في إنهاء حياة شخص على يد صديقه بالطائف
weam.co/577825
الوئام - متابعات

أطلق مخمور النار على صديقه، بالطائف، فأرداه قتيلا، خلال جلسة سكر اجتمعا فيها، وأصابه بأربع طلقات استقرت في صدره وأنهت حياته على الفور.

وتلقت الأجهزة الأمنية، فجر اليوم، بلاغا، بوقوع جريمة قتل، وسارعت الدوريات الأمنية لتطويق حي السحيلي بمدينة الطائف، وتبين أن الجاني أطلق النار من مسدس نوع “أبو محالة”، كان يحمله، على صديقه، عقب اختلافهما نتيجة تعاطيهما المسكر.

وتمكنت الدوريات الأمنية بالطائف من إلقاء القبض على الجاني، في العقد الرابع من العمر، وسجله الإجرامي “سوابق”، جرى إعداد محضر ضبط بالجريمة والتحفظ على أداتها “المسدس”، وتسليمه إلى مركز شرطة الشرقية؛ حيث لا يزال رهن التوقيف والتحقيق قبل إحالته إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

 

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