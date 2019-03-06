فلسطين ترحب بتمسك الاتحاد الأوروبي باعتبار القدس الشرقية أرضا محتلة

الوئام - واس

رحبت دولة فلسطين، بالتصريحات الصادرة عن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، الذي عبر فيها عن تمسك الاتحاد بموقف الدول الأوروبية، الذي يؤكد على أن القدس الشرقية أرض محتلة، وموقفه لن يتغير.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان صحفي، الليلة الماضية: “تعبر دولة فلسطين عن تقديرها وشكرها لهذا الموقف الأوروبي الذي ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، ويسهم في الاستقرار والسلام في المنطقة”.

وحذرت الخارجية من خطورة الإعلان الذي قامت به المجر، لفتح مكتب تمثيل تجاري في القدس له صفة دبلوماسية، وهو ما يعتبر خرقًا للإجماع الأوروبي ولقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 478.