وفاة المهندس محمد فارسي.. الأمين الأول لمحافظة جدة

الوئام - متابعات

أعلنت أمانة جدة أمس، وفاة المهندس محمد سعيد فارسي، أول أمين لمحافظة جدة، الذي وافته المنية أمس خارج المملكة عن عمر يناهز 83 عامًا.

ونعت الأمانة وفاة الأمين الأول، إلى أهله ومحبيه، راجين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

ويعد فارسي هو المؤسس الأول لشكل جدة الحديث، حيث قاد أعمال تخطيط الشوارع والطرقات وتصميم الكورنيش وميادينه، خلال عمله في محافظة جدة في 1972م حتى 1986م، وكان له دور في تحويل مدينة جدة إلى معرض مفتوح للأعمال الفنية والإبداعية؛ من خلال المنحوتات التي تنتشر في شوارع المدينة من تصميم فنانين عالميين من أمثال النحات الإسباني خوان ميرو، والنحات الإنجليزي هنري مور، والنحات الألماني هانس أرب، والنحات الأمريكي ألكساندر كالدر.