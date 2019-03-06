وزير الصحة يدعم أول عمليتين لتغيير الصمام بالمنظار في جدة

جدة - الوئام - هاني الثبيتي:

نجح مركز القلب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة في إجراء أول عمليتين لتغيير الصمام الميترالي بالمنظار دون فتح الصدر لمريضتين، والتي لقيت دعماً مباشراً من قبل معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

حيث أجرى فريق طبي بمركز القلب في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بقيادة استشاري جراحة القلب الدكتور عادل طاش والاستشاري الدكتور فواز ألطف، عمليتين لمريضتين في العقد الثالث من العمر كانتا يشتكين من فشل في الصمام الميترالي بسبب الحمى الروماتيزمية، وعانت المريضتان لسنوات طويلة من صعوبة في التنفس، وبعد أن أجري لهما الفحوصات الطبية اللازمة منها الأشعة الصوتية تبين وجود ارتجاع شديد في الصمام الميترالي لكلتا المريضتين.

وأوضح الفريق الطبي أن إجراء العمليتين كانت بواسطة المنظار، تمكن من خلالها الفريق الطبي من إجراء تغيير الصمام الميترالي بنجاح للمريضتين، والذي مكّن المريضتين من استعادة نقاهتهما بوقت وجيز، معتبراً تلك العمليتين من العمليات الدقيقة النادر إجرائها في مستشفيات وزارة الصحة و مراكز القلب السعودية.

من جهته، أعرب المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي و مستشفى الولادة التخصصي بجدة، الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي، عن تمنيه أن يسهم هذا الإنجاز الطبي الذي جاء بدعم مباشر من قبل معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في تشجيع مراكز وأقسام أمراض وجراحات القلب بمستشفيات وزارة الصحة على استخدام المنظار لإجراء مثل هذه العمليات ليعم نفعها شريحة أوسع من مرضى القلب.

كما قدم الشكر للفريق الطبي بمركز القلب بمواصلتهم لتحقيق الإنجازات الطبية والنجاحات سعياً في الوصول بمركز القلب بالمجمع الطبي للعالمية.