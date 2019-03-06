مقدمة ترحيبية باللغة الصينية في افتتاح معرض ملامح السعودية الجديدة بمدرسة الجفر

الطائف- الوئام- عبدالله العازمي

افتتح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم الطائف فهاد بن رويجح الذويبي، صباح اليوم الأربعاء، معرض ملامح السعودية الجديدة “رؤية وطن” بمدرسة الجفر الابتدائية التابعة لمكتب التعليم بشمال الطائف.

ويحاكي المعرض رؤية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان “2030” توضح للطالب ما هي الرؤية وربط النشء بحب القادة في مملكتنا العظيمة، حيث احتوى على سبعة أركان يتم الشرح عن كل ركن من خلال عرضًا مرئيًا يوضح محتوياته.

وخصص الركن الأول عن سيرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تاريخه ونشأته التعليمية والمناصب التي تدرج فيها، فيما احتوى الركن الثاني على أبرز إنجازات ولي العهد طوال توليه منصب ولي ولي عهد ومن ثم منصب ولي للعهد، أما الركن الثالث عن أشهر أقوال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والركن الرابع عن رؤيته 2030 وعن أبرز المشاريع التي أنشأت في المملكة في عهد توليه المناصب، وخصص الركن الخامس عن الرؤية وأهدافها من ناحية التعليم.

وأطلقت مدرسة الجفر الابتدائية، مبادرة لطلابها مواكبة مع الرؤية وهى وظائف المستقبل التي من خلالها يحدد الطالب وظيفته المستقبلية، أما الركن السادس يتحدث عن إنجازات جنودنا البواسل في الحد الجنوبي ومشاركتهم في معركة عاصفة الحزم، والركن السابع خصص عن مدينة الطائف وعن المشاريع التي حظيت بها تحت مسمى الطائف في عيون ولي العهد.

بعدها أقيم حفل خطابي بحضور مدير مكتب التعليم بشمال الطائف فهد المورقي، وعدد من القيادات التعليمية، حيث بدأ بكلمة ترحيبية باللغة الصينية قدمها أحد طلاب المدرسة، وقدمت عروض مرئية عن إنجازات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وزيارته الأخيرة للدول الثلاث باكستان والهند والصين، بعدها قدم طالبان محادثة باللغة الإنجليزية يتحدثان عن منجزات ولي العهد وألقيت قصائد شعرية نالت استحسان الحضور.

وفي ختام الزيارة، كرم المساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي، المعلمين المتميزين والمشاركين في معرض ملامح السعودية الجديدة، فيما أشاد المساعد بالمعرض ومحتوياته وقدم شكره لجميع القائمين عليه.