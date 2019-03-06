اكتمال وصول مجموعة القوات الجوية المشاركة في تمرين “العلم الأحمر – 2019”

واس- الوئام

‎وصلت إلى قاعدة “نلس” الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس، مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين “العلم الأحمر – 2019″، حيث كان في استقبالهم العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، والمقدم الطيران الركن محمد بن مشبب القحطاني، وكانت المقاتلات المشاركة في التمرين قد وصلت إلى قاعدة “نلس” الجوية، أمس الأول.

من جهته أوضح العقيد الطيار الركن مسعود بن شري، أن وصول جميع المشاركين من أطقم جوية وفنية ومساندة تعد مرحلة مهمة من مراحل التمرين التي أنجزت بنجاح تام ودقة عالية، موكدًا أن تحرك القوات المشاركة بكامل تجهيزاتها ومعداتها ليس بالأمر السهل.

‎وأضاف العقيد بن شري، أن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين العلم الأحمر تأتي ضمن الخطط المعدة مسبقًا لرفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية والتدريب في بيئة جوية مختلفة وإبراز ما وصل إليه المشاركون من كفاءة في أساليب التجهيز والإعداد في واقع تنافسي مع دول مصنعة ورائدة في مجال الطيران والتسليح والتدريب”.

وأشار قائد مجموعة التمرين إلى أن المقاتلات المشاركة في التمرين تعد من أحدث منظومات القوات الجوية القتالية، وهي من طراز “أف – 15 أس أي” المتطورة كليًا. ويعد تمرين العلم الاحمر – 2019 هو أول ظهور لها، حيث استُلِمَت هذه المقاتلات من مقر الشركة المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية.