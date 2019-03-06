طرد مشبوه يثير الذعر في جامعة جلاسكو بلندن

وكالات- الوئام

جرى إخلاء عدة مباني بجامعة جلاسكو، اليوم الأربعاء، حيث تحقق الشرطة بشأن طرد مشبوه عُثر عليه في غرفة البريد.

وكتبت الجامعة تغريدة قالت فيها: “بناء على توجيهات شرطة اسكتلندا، جرى إخلاء عدة مباني بالحرم الجامعي الرئيسي كإجراء احترازي عقب العثور على طرد مشبوه في غرفة البريد بالجامعة”.

وأضافت: “الشرطة تتعامل مع الوضع، وسوف نطلعكم على المستجدات بصورة دورية”.

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، فتحت تحقيقا، أمس الثلاثاء، بشأن ثلاث لفافات عثر عليها في مكاتب مطارين “هيثرو ولندن سيتى إيربورت”، ومكتب بمحطة مدينة ووتر لو للسكك الحديدية في لندن.