مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند مستوى 8534.16 نقطة

الوئام - متابعات

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 27.21 نقطة ليقفل عند مستوى 8534.16 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 80 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 67 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 102 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات ميفك ريت, واليمامة للحديد, والبابطين, والأهلية, ونماء للكيماويات الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات إعمار, والمتقدمة, وصافولا, والجماعي, والباحة، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 2.14% .

فيما كانت أسهم شركات الخضري, ودار الأركان، والإنماء, وإتحاد الاتصالات, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والإنماء، والاهلي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 109.20 نقطة، ليقفل عند مستوى 3756.70 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم، تقاسمتها 267 صفقة.