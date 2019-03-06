الكويت تلغي ملصق الإقامة الخاص بالوافدين

وكالات- الوئام

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، إلغاء العمل بملصق الإقامة في جواز السفر الخاص بالوافدين والاكتفاء بالبطاقة المدنية التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت، والتي تعتبر بمنزلة إثبات إقامة الأجنبي بالدولة، وذلك اعتبارًا من 10 مارس الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه: “لن يتم السماح للأجنبي، الذي يحمل إقامة عادية، بدخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا اذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول وبطاقة مدنية صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وسارية المفعول”.

وأوضحت أنه يستثنى من شرط تقديم البطاقة المدنية الحاصلين على ملصق الإقامة العادية بجوازات سفرهم الممنوح لهم قبل العمل بهذا القرار شريطة أن تكون إقامتهم صالحة للدخول إلى البلاد وكذلك الأشخاص الحاصلين على إقامات مؤقتة أو إشعارات مغادرة بموجب ملصق الإقامة يتم السماح لهم بمغادرة البلاد فقط وفقاً للإجراءات المتبعة بهذا الشأن.