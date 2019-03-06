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خلال الجولات التفتيشية

إغلاق 12 محلا مخالفا للاشتراطات الصحية بالجبيل

إغلاق 12 محلا مخالفا للاشتراطات الصحية بالجبيل
weam.co/577910
الوئام - متابعات

أغلقت بلدية محافظة الجبيل أمس 12 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية خلال الجولات التفتيشية ضمن حملة ” غذاؤكم أمانة ” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس صالح بن محمد القرني أن صحة البيئة قامت بجولات تفتيشية على 116 منشأة صحية وغذائية، للتأكد من سلامة الاشتراطات الصحية، رصدت فيها 52 مخالفة، وتوجيه 69 إنذارًا، وإتلاف أكثر من 550 كيلوغرام من اللحوم والدجاج والأسماك غير الصالح للاستهلاك الآدمي،مشيرًا إلى أن المنشآت الصحية تخضع إلى برنامج رقابي مبرمج ضمن الخطط المجدولة لمطابقة مدى استيفاء المنشأة للمواصفات.

وأضاف المهندس القرني أن أبرز المخالفات التي رصدت تمثلت في سوء النظافة في الملاحم، وخطورة التلوث التبادلي، ومخالفة عملية تذويب اللحوم المجمدة، ومخالفات تتعلق بالحفظ الحراري للحوم، وتخزينها في أماكن غير معتمدة وفي بيئة غير صالحة تؤدي إلى التلوث، إضافة إلى استخدام معدات وأدوات غير مطابقة للاشتراطات الصحية ، مؤكدًا على أهمية الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز 940.

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