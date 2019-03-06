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السجن 11 عاما على قاض تركي سابق

السجن 11 عاما على قاض تركي سابق
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وكالات- الوئام

أصدرت محكمة في أنقرة، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 11 عاما وثلاثة أشهر، ضد مسؤول قضائي تركي سابق.

وكان ألب أرسلان ألتان، أُدين بالانتماء للمنظمة “فيتو”، وهو اختصار تستخدمه الحكومة التركية لحركة فتح الله جولن.

وتتهم تركيا، “جولن” المقيم في الولايات المتحدة، بمحاولة الانقلاب الفاشل على أيدي فصيل في الجيش في يوليو 2016.

وألقت أنقرة القبض على آلاف من الأشخاص بسبب ما يزعم عن صلتهم به.

وكان “ألتان”، يشغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية التركية، وكان محبوسا على ذمة المحاكمة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

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