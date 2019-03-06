الدوري الأوروبي: آينتراخت يواجه إنتر ميلان في اختبار صعب وأرسنال وتشيلسي يتطلعان لمواصلة المشوار

يتأهب آينتراخت فرانكفورت الألماني، لأصعب اختبار يواجهه حتى الآن في مشواره ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم، حيث يلتقي إنتر ميلان الإيطالي غدا الخميس في ذهاب دور الستة عشر من البطولة، كما يتطلع أرسنال وتشيلسي الإنجليزيان إلى مواصلة المشوار في البطولة الأوروبية.

ويستضيف آينتراخت فرانكفورت ، بطل كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) لعام 1980 ، منافسه إنتر ميلان بينما يحل أرسنال ضيفا على رين الفرنسي ويستضيف تشيلسي منافسه دينامو كييف الأوكراني.

وتشهد منافسات دور الستة عشر مواجهتين إسبانية-روسية ، حيث يلتقي زينيت سان بطرسبرج الروسي مع فياريال الإسباني كما يلتقي بلنسية الإسباني مع كراسنودار الروسي.

أما أشبيلية الإسباني، الأكثر تتويجا بلقب البطولة ، فيلتقي سلافيا براغ التشيكي كما يلتقي نابولي الإيطالي مع ريد بول سالزبورج النمساوي.

ولم يسبق لآينتراخت فرانكفورت مواجهة إنتر ميلان في مباراة رسمية، ويتطلع إلى تجاوز الاختبار الصعب ومواصلة مشواره المبهر في البطولة الحالية.

فقد تجاوز آينتراخت دور المجموعات بقوة وأطاح بالبطل السابق، شاختار دونيتسك الأوكراني من دور الـ32.

ومع ذلك، حذر برونو هيبنر مدير الكرة بنادي آنيتراخت من أن الوضع أمام إنتر ميلان سيكون مختلفا عنه أمام شاختار ، موضحا “لقد أحرزوا 18 لقبا في الدوري الإيطالي إلى جانب ستة ألقاب أوروبية، وهذا يعكس مكانة المنافس وقيمته على الساحة الأوروبية ، وبالتأكيد هو المرشح الأوفر حظا نسبيا في هذه المواجهة”.

وأضاف هيبنر في تصريحاته لموقع نادي آينتراخت على الإنترنت “هدفنا هو أن نكون في وضع جيد قبل مباراة الإياب. إذا ضغطنا لتحقيق أفضل ما بوسعنا، سنكون قادرين على منافسة فرق بهذه المستويات.”

ويفتقد آينتراخت فرانكفورت جهود نجم الهجوم الكرواتي أنتي ريبيتش بسبب إصابة في الركبة ، لكنه لا يزال يتمتع بإمكانيات هجومية قوية في ظل تواجد فيليب كوستيتش وسيبستيان هالر ولوكا يوفيتش.

أما إنتر ميلان، فيخوض المباراة في ظل غياب مهاجمه الأبرز ماورو ايكاردي للأسبوع الثالث على التوالي ، منذ انتقال شارة قيادة الفريق إلى حارس المرمى سمير هندانوفيتش ، ووسط توقف المحادثات بشأن تجديد عقده مع النادي.

وتردد أن إيكاردي يعاني من مشكلات في الركبة ، في حين سجل مواطنه الأرجنتيني لاوتورو مارتينيز ثلاثة أهداف خلال خلال ست مباريات، وقد تراجع إنتر إلى المركز الرابع في الدوري الإيطالي عقب هزيمته أمام

كالياري 1 / 2 ، وقد بات مهددا بفقدان آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا من الدوري الإيطالي.

ويحل أرسنال ضيفا على رين الفرنسي على أمل تفادي سيناريو دور الـ32، حيث تلقى أرسنال صدمة الهزيمة أمام باتي بوريسوف صفر / 1 ذهابا قبل أن يحقق الفوز في مباراة الإياب 3 / صفر.

وقد تشهد مباراة الغد مواجهة بين حارس المرمى بيتر تشيك ، الذي يعتزل بنهاية الموسم ، وفريقه السابق الذي رحل عن صفوفه في عام 2004 لينضم إلى تشيلسي.

وشارك تشيك أساسيا في أربعة من المباريات الخمس الماضية لأرسنال في الدوري الأوروبي.

وبعد أن حقق انتصارين في مواجهتي ديربي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ، يحول تشيلسي الآن أنظاره نحو البطولة الأوروبية ويتطلع لنتيجة إيجابية عندما يستضيف دينامو كييف على ملعب “ستامفورد بريدج”.

ويأمل أوليفيه جيرو لاعب تشيلسي في مواصلة تألقه في البطولة الأوروبية، حيث سجل في آخر خمس مباريات ليرفع رصيده إلى ستة أهداف ويحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين.

ولم يتلق تشيلسي أي هزيمة خلال ثماني مباريات في الدوري الأوروبي هذا الموسم وحقق خلالها سبعة انتصارات ، كما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 11 مباراة بالبطولة ، اعتبارا من مشواره في نسخة عام 2013 التي توج بلقبها.

أما أشبيلية، الذي يستضيف سلافيا براغ التشيكي ، فيعلق أماله على الدعم الجماهيري بملعبه.

وقال خواكين كاباروس مدير الكرة بأشبيلية، الذي غاب عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بجدول الدوري الإسباني ، في كلمة لجماهير الفريق “نحن بحاجة إلى دعمكم. سيكون هناك الكثير من الوقت للانتقادات في نهاية الموسم”.

ويحل فياريال ضيفا على زينيت سان بطرسبرج التوج باللقب عام 2008، مفتقدا جهود المدافع دانييلي بونيرا.

كذلك يفتقد بلنسية ، الذي وصل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا ، جهود جيفري كوندوجبيا بسبب الإيقاف ، عندما يلتقي غدا ضيفه كراسنودار الروسي، الذي تلق الهزيمة في جميع المباريات الثلاث التي خاضها بإسبانيا من قبل.

وذكر مارسيلينو المدير الفني لبلنسية “سنعيش لحظات صعبة في كل المباريات، لعبنا بالفعل 42 مباراة حتى الآن ، في حين خضنا في الموسم الماضي بأكمله 46 مباراة”.

وبعد أن فقد فرصة إنهاء هيمنة يوفنتوس على الدوري الإيطالي، يوجه نابولي تركيزه للبطولة الأوروبية ويتطلع لنفض غبار الهزيمة أمام يوفنتوس 1 / 2 مساء الأحد ، عبر مباراة الغد أمام سالزبورج النمساوي.

وقال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي “الآن تركيزنا منصب على الدوري الأوروبي ، نثق في قدرتنا على الذهاب بعيدا وسنقدم كل ما لدينا في المباراة المقررة أمام سالزبورج غدا الخميس.

وفي مباراة أخرى غدا ضمن جولة الذهاب بدور الستة عشر ، يلتقي دينامو زغرب الكرواتي مع بنفيكا البرتغالي.