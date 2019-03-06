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أفغانستان.. مقتل 16 على الأقل في تفجير انتحاري بمدينة جلال أباد

أفغانستان.. مقتل 16 على الأقل في تفجير انتحاري بمدينة جلال أباد
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وكالات- الوئام

قال مسؤول محلي، إن مهاجمين انتحاريين ومسلحين هاجموا مكتبا تابعا لشركة بناء في مدينة جلال أباد الأفغانية، اليوم الأربعاء، وقتلوا 16 من موظفي الشركة.

وقال عطا الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار، إن الهجوم بدأ عندما فجّر انتحاريان نفسيهما أمام مكتب الشركة ثم فتح مسلحون النار.

وأضاف أن خمسة مهاجمين، بينهم انتحاريان وثلاثة مسلحين، قُتلوا أيضا إلى جانب مقتل 16 من العاملين في الشركة ومنهم عدد من حراسها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وجلال أباد هي عاصمة إقليم ننكرهار الواقع على الحدود مع باكستان وأصبحت المعقل الرئيسي لتنظيم داعش في أفغانستان الذي تحول إلى أحد أخطر الجماعات المتشددة في البلاد منذ نشأته في مطلع عام 2015.

وقال سهراب قادري، العضو في المجلس المحلي في ننكرهار، إن أربعة من موظفي الشركة نقلوا إلى المستشفى وحالتهم حرجة.

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