قوات سوريا الديمقراطية تعتقل 400 داعشي بعد إحباط محاولة فرارهم

وكالات- الوئام

ألقت قوات سوريا الديمقراطية، القبض على 400 مقاتل من تنظيم داعش، بعدما أحبطت محاولة فرارهم من جيبهم المحاصر في بلدة الباغوز في شرق سوريا، وفق ما أفاد مصدر قيادي في صفوفها وكالة فرانس برس، الأربعاء.

وقال المصدر: “حاول 400 مقاتل من داعش مساء الثلاثاء، التسلل والفرار من الباغوز عبر أحد المحاور، بعدما كانت شبكة تحاول إخراجهم ونقلهم إلى مناطق بعيدة”، من دون أن يحدد هوية عناصر الشبكة والمنطقة التي كانت تنوي نقلهم إليها.

وأوضح أن بين من تمّ توقيفهم “سوريين وأجانب من جنسيات مختلفة، كانوا يحاولون الهرب سيرًا على الأقدام وتم توقيفهم بناء على معلومات استخباراتية” من دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

وتحاصر قوات سوريا الديمقراطية من تبقى من مقاتلي التنظيم وأفراد من عائلاتهم منذ أسابيع في بقعة محدودة داخل بلدة الباغوز الواقعة على الضفاف الشرقية لنهر الفرات في شرق سوريا.

وتطوق هذه القوات البلدة من جهتي الشمال والغرب، فيما تتواجد قوات النظام السوري جنوبًا على الضفة الغربية للفرات، والقوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي شرقًا على الجهة المقابلة من الحدود.

وخرج خلال الأسابيع الأخيرة آلاف الأشخاص من الباغوز، بينهم رجال يُشتبه بإنتمائهم إلى صفوف التنظيم المتطرف، قبل أن تبدأ قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، هجومها الأخير.