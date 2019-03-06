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“مسام” يتمكن من انتزاع 1.274 لغما خلال الأسبوع الرابع من فبراير

“مسام” يتمكن من انتزاع 1.274 لغما خلال الأسبوع الرابع من فبراير
weam.co/577932
واس- الوئام

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير 2019م، من انتزاع 22 لغمًا مضادًا للأفراد و581 لغمًا مضادًا للدبابات و654 ذخيرة غير متفجرة و17 عبوة ناسفة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه خلال الأسبوع الرابع 1,274 لغمًا.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 46,130 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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