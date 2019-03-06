النائب العام يرعى حفل تكريم المتقاعدين في النيابة العامة

واس- الوئام

رعى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، حفل تكريم موظفي النيابة العامة المحالين للتقاعد لهذا العام 1440هـ في القاعة الكبرى بالمقر الرئيسي للنيابة في مدينة الرياض، بحضور وكيل النيابة الشيخ شلعان الشلعان، وأصحاب الفضيلة الوكلاء المساعدين ورؤساء الدوائر بالمقر الرئيسي ومدراء الإدارات.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدء بكلمة للمكرمين من المتقاعدين ألقاها بالنيابة عنهم الشيخ عبدالوهاب بن سعود السديري، أشاد فيها بهذه الخطوة المباركة لمعالي النائب العام في استحداث هذه المبادرة الرائدة لتكريم الموظفين المحالين للتقاعد في مناسبة خاصة تكون حسن ختام لخدمتهم في العمل بالنيابة العامة.

وقدم الشكر والتقدير للنائب العام على تشريفه الحفل في يوم هو عنوان للوفاء والتقدير لسنين العطاء والإخلاص التي قام بها الزملاء كل في مجال اختصاصه.

وألقى النائب العام الشيخ سعود المعجب، كلمة عبر فيها عن سعادته في مشاركة إخوانه هذه الاحتفالية، موضحًا أنهم يستحقون التكريم نظير ما قدموا من خدمات جليلة ساهمت في تطوير العمل في مرفق النيابة خلال السنوات الماضية إلى أن وصل إلى هذه المستوى المتميز في الأداء والسرعة في الإنجاز بدعم ومتابعة من ولاة الأمر حفظهم الله.

وقال إن الاحتفاء بأهل الفضل والعرفان بحقكم واجب علينا حيث إن الوفاء لأهل الفضل سمة الكرام، ونحن في النيابة العامة اعتمدنا هذه المبادرة السنوية لتكريم جميع أعضاء ومنسوبي النيابة العامة ممن استكمل مدته النظامية، كأحد برامج المسؤولية الاجتماعية، كما اعتمدت النيابة برنامجًا لاستقطاب الكفاءات المميزة ضمن مكتب تحقيق الرؤية والذي سوف يسعى للإفادة من الخبرات المتوافر لدى منسوبي النيابة الحاليين للتقاعد نظامًا حسب الاحتياج.

وأضاف النائب العام: مرحلة ما بعد الخدمة النظامية تحتاج إلى استثمار كافة الإمكانات التي كان العمل الرسمي يحول دون تحقيقها وهذه المرحلة تتطلب محاولة العمل مع أفراد الأسرة وأعضاء المجتمع في مجالات متعددة، حيث إنكم تعيشون أجمل مراحل حياتكم التي تتسم بالراحة من العمل اليومي والتفرغ للأسرة وخدمة المجتمع.

وختم النائب العام كلمته بالشكر والثناء على ما تحظى به النيابة من دعم ومساندة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، ثم تم تسليم الشهادات التقديرية للمكرمين والهدايا التذكارية تكريما على ما قدموه من أعمال جليله كما تم أخذ الصور التذكارية مع النائب العام، ثم شرف الجميع مناسبة الغداء التي أقيمت بهذه المناسبة .