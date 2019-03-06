الإصابة تحرم ريال مدريد من جهود مهاجمه لأجل غير مسمى

متابعات- الوئام

أكد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيورز، قد يغيب لعدة مباريات عن الملاعب بداعي تعرضه لإصابة في الركبة خلال الشوط الأول من مباراة النادي الملكي، أمس الثلاثاء، أمام أياكس أمستردام الهولندي في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وطبقا للبيان، الذي أصدره الجهاز الطبي لريال مدريد، خضع فينيسيوس، صباح اليوم الأربعاء لفحوصات طبية أثبت معاناته من قطع في أربطة الركبة اليمنى.

وتعرض اللاعب البرازيلي للإصابة خلال هجمة مرتدة لريال مدريد في الشوط الأول من مباراة أمس الثلاثاء، ليتم استبداله باللاعب ماركو أسينسيو.

ورغم أن النادي الملكي لم يعلن عن تاريخ محدد لعودة اللاعب، فإن من المتوقع أن يغيب فينيسيوس عن المباريات حتى مطلع أبريل المقبل، مما يعني أيضا أنه لن يتمكن من الانضمام لصفوف المنتخب البرازيلي في مباراتيه الوديتين أمام بنما والتشيك.