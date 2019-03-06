التعليقات: 0

الإصابة تحرم ريال مدريد من جهود مهاجمه لأجل غير مسمى

الإصابة تحرم ريال مدريد من جهود مهاجمه لأجل غير مسمى
weam.co/577948
متابعات- الوئام

أكد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيورز، قد يغيب لعدة مباريات عن الملاعب بداعي تعرضه لإصابة في الركبة خلال الشوط الأول من مباراة النادي الملكي، أمس الثلاثاء، أمام أياكس أمستردام الهولندي في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وطبقا للبيان، الذي أصدره الجهاز الطبي لريال مدريد، خضع فينيسيوس، صباح اليوم الأربعاء لفحوصات طبية أثبت معاناته من قطع في أربطة الركبة اليمنى.

وتعرض اللاعب البرازيلي للإصابة خلال هجمة مرتدة لريال مدريد في الشوط الأول من مباراة أمس الثلاثاء، ليتم استبداله باللاعب ماركو أسينسيو.

ورغم أن النادي الملكي لم يعلن عن تاريخ محدد لعودة اللاعب، فإن من المتوقع أن يغيب فينيسيوس عن المباريات حتى مطلع أبريل المقبل، مما يعني أيضا أنه لن يتمكن من الانضمام لصفوف المنتخب البرازيلي في مباراتيه الوديتين أمام بنما والتشيك.

روابط ذات صلة

بعد السقوط الكارثي في دوري الأبطال.. مدرب ريال مدريد يرفض الاستقالة

بعد السقوط الكارثي في دوري الأبطال.. مدرب ريال مدريد يرفض الاستقالة

فضيحة في “برنابيو”.. إياكس يطيح بريال مدريد من دوري أبطال أوروبا برباعية

فضيحة في “برنابيو”.. إياكس يطيح بريال مدريد من دوري أبطال أوروبا برباعية

بث مباشر ريال مدريد وأياكس اليوم الثلاثاء 5-3-2019 فى دوري أبطال أوروبا

بث مباشر ريال مدريد وأياكس اليوم الثلاثاء 5-3-2019 فى دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>