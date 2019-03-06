“المسابقات” تعلن مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي كأس الملك

واس- الوئام

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2019.

وتقام في ربع نهائي كأس الملك يوم الإثنين، أول أبريل 3 مباريات هي “الاتحاد مع الباطن، والنصر والجيل، الاتفاق والهلال”، وفي يوم الثلاثاء 2 أبريل تقام مباراة واحدة حيث يلعب التعاون مع الوحدة، واعتمدت اللجنة، إقامة مباريات نصف النهائي يوم السبت 27 أبريل 2019.

قررت اللجنة، بناء على ذلك تعديل مواعيد مباريات الجولتين 29 و30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لتقام يومي 11 و16 مايو 2019.