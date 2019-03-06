التعليقات: 0

“المسابقات” تعلن مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي كأس الملك

“المسابقات” تعلن مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي كأس الملك
weam.co/577949
واس- الوئام

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2019.

وتقام في ربع نهائي كأس الملك يوم الإثنين، أول أبريل 3 مباريات هي “الاتحاد مع الباطن، والنصر والجيل، الاتفاق والهلال”، وفي يوم الثلاثاء 2 أبريل تقام مباراة واحدة حيث يلعب التعاون مع الوحدة، واعتمدت اللجنة، إقامة مباريات نصف النهائي يوم السبت 27 أبريل 2019.

قررت اللجنة، بناء على ذلك تعديل مواعيد مباريات الجولتين 29 و30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لتقام يومي 11 و16 مايو 2019.

روابط ذات صلة

اتحاد 2019.. 6 انتصارات وخسارة وحيدة

اتحاد 2019.. 6 انتصارات وخسارة وحيدة

السبيعي: لن اترشح مستقبلاً لرئاسة الاتحاد السعودي

السبيعي: لن اترشح مستقبلاً لرئاسة الاتحاد السعودي

استقالة قصي الفواز وتكليف السبيعي رئيساً

استقالة قصي الفواز وتكليف السبيعي رئيساً

«الانضباط» تصدر قرارات في حق المولد ومحترف الشباب

«الانضباط» تصدر قرارات في حق المولد ومحترف الشباب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>