“الحوثي” في المرتبة الثانية عالميا بعد تنظيم داعش في انتهاك حرية الصحافة (فيديو)

احتلت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المرتبة الثانية عالميًا بعد تنظيم داعش الإرهابي في انتهاك حرية الصحافة.

إذ تعرض 55 صحفيا للتعذيب الجسدي والانتهاك النفسي على يد الجماعة الإرهابية، وتم رصد 25 أسلوبا للتعذيب، منها الصعق الكهربائي والحبس الانفرادي، والتهديد بسجن العائلات والحجز مع مختلين عقليا.

في سياق مختلف، تواصل الجماعة الإرهابية استهداف قبائل حجور، وتمكنت من قتل 23 من أبنائهم بقصف على قرى العبيسة، وفقا لقناة العربية.