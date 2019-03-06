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واشنطن تلوح بعصا العقوبات في وجه “أصدقاء مادورو”

واشنطن تلوح بعصا العقوبات في وجه “أصدقاء مادورو”
weam.co/577972
وكالات- الوئام

أعلن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أي مؤسسات أجنبية تساعد في تمويل رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.

وقال بولتون في بيان: “الولايات المتحدة أبلغت المؤسسات المالية الأجنبية بأنها ستواجه عقوبات لمشاركتها في تسهيل التحويلات المالية غير القانونية التي تفيد نيكولاس مادورو وشبكته الفاسدة”.

ويقود الرئيس دونالد ترامب ضغوطا دولية لإزاحة مادورو وتنصيب زعيم المعارضة خوان غوايدو خلفا له بعد أن اعترفت به واشنطن رسميا رئيسا انتقاليا للبلاد.

وتحاول واشنطن شل قدرة مادورو، في الحصول على أموال من خلال فرضها عقوبات على شركة النفط الحكومية “بي دي في اس ايه” وتسليم غوايدو السلطة للتحكم في حسابات فنزويلا في البنوك الأمريكية.

واعترف أكثر من 50 بلدا بغوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد، بينما يحظى مادورو بدعم قوي من روسيا والصين، ويصف الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضده بأنها “مؤامرة امبريالية” للسيطرة على البلد الغني بالنفط.

وتحولت فنزويلا في ظل الحكم اليساري من دولة مزدهرة إلى دولة تعاني من صعوبات اقتصادية شديدة ونقص حاد في المواد الغذائية والأدوية الأساسية.

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