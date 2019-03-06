ممنوع السيلفي والتدخل العنيف.. شروط ميسي الغريبة للمشاركة أمام المغرب

الوئام - محمد بن نافع:

وضع الاتحاد الأرجنتيني، شروطا غريبة تتعلق بمشاركة قائد المنتخب، ليونيل ميسي، في المباراة الودية التي تجمعه بالمنتخب المغربي يوم 26 مارس الجاري بمدينة طنجة.

وتضمنت البنود العديد من الأمور ومنها:

– عدم السماح بأخذ صورة شخصية “سيلفي” من قبل لاعبي المنتخب المغربي مع ميسي سواء كان ذلك قبل بداية أو بعد نهاية المباراة.

– كذلك عدم السماح لأي وسيلة إعلامية من أخذ تصريح من النجم الأرجنتيني.

– كذلك يوصي أحد البنود بعدم التدخل العنيف ضد ميسي أثناء المباراة خوفا من تعرضه لإصابة.

– أيضاً عدم الإفصاح عن فندق الإقامة للمنتخب الأرجنتيني خوفاً من تجمع الجماهير.

وفي حال وافق المنتخب المغربي على تلك البنود فمن المرجح مشاركة ميسي في (60) دقيقة على الأقل في المباراة.