التعليقات: 0

ممنوع السيلفي والتدخل العنيف.. شروط ميسي الغريبة للمشاركة أمام المغرب

ممنوع السيلفي والتدخل العنيف.. شروط ميسي الغريبة للمشاركة أمام المغرب
weam.co/577983
الوئام - محمد بن نافع: 

وضع الاتحاد الأرجنتيني، شروطا غريبة تتعلق بمشاركة قائد المنتخب، ليونيل ميسي، في المباراة الودية التي تجمعه بالمنتخب المغربي يوم 26 مارس الجاري بمدينة طنجة.

وتضمنت البنود العديد من الأمور ومنها:

– عدم السماح بأخذ صورة شخصية “سيلفي” من قبل لاعبي المنتخب المغربي مع ميسي سواء كان ذلك قبل بداية أو بعد نهاية المباراة.

– كذلك عدم السماح لأي وسيلة إعلامية من أخذ تصريح من النجم الأرجنتيني.

– كذلك يوصي أحد البنود بعدم التدخل العنيف ضد ميسي أثناء المباراة خوفا من تعرضه لإصابة.

– أيضاً عدم الإفصاح عن فندق الإقامة للمنتخب الأرجنتيني خوفاً من تجمع الجماهير.

وفي حال وافق المنتخب المغربي على تلك البنود فمن المرجح مشاركة ميسي في (60) دقيقة على الأقل في المباراة.

روابط ذات صلة

ميسي يهزم إشبيلية بـ”هاتريك تاريخي”

ميسي يهزم إشبيلية بـ”هاتريك تاريخي”

مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني

حقيقة لقاء صلاح وميسي في إعلانهما الأخير

حقيقة لقاء صلاح وميسي في إعلانهما الأخير

ميسي ينقذ برشلونة من السقوط أمام فالنسيا

ميسي ينقذ برشلونة من السقوط أمام فالنسيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>