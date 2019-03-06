هيئة رقابية تحذر من مادة مسرطنة في مستحضرات تجميل Claire’s

دعت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الكونغرس إلى تحديث قواعد السلامة المتعلقة بمستحضرات التجميل بعدما أصدرت تحذيرا للمستهلكين بعدم استخدام ثلاثة منتجات للتجميل تبيعها متاجر Claire’s بسبب احتوائها على مادة الأسبستوس المسببة للسرطان، وفقا لـ”cnbc arabia”.

وقالت الإدارة إنها ستتعاون مع الكونغرس لتحديث الإطار التنظيمي الذي تعمل الإدارة بموجبه منذ أكثر من 80 عاما فيما يتعلق بمستحضرات التجميل.

وذكرت أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني في الوقت الراهن يلزم أي شركة مصنعة لمستحضرات التجميل تبيع منتجاتها للمستهلكين الأمريكيين بفحص منتجاتها.

وفي تحذيرها بخصوص كلير حددت الإدارة مستحضرات ظلال الجفون وتحديد الوجه والبودرة المضغوطة وأشارت إلى بودرة التلك المستخدمة في تلك المستحضرات.

وقالت Claire’s، التي تعافت من الإفلاس في أكتوبر، إنه “لا يوجد أي أدلة على أن أي منتج تبيعه Claire’s غير آمن”.

لكنها ذكرت أنها سحبت المنتجات الثلاثة المذكورة من متاجرها لدواعي الحذر وكذلك “أي منتج تجميل آخر يحتوي على بودرة التلك”.