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رسميا وبالإجماع.. الاتحاد الأوروبي يرفض إدراج السعودية في قائمة سوداء لغسل الأموال

رسميا وبالإجماع.. الاتحاد الأوروبي يرفض إدراج السعودية في قائمة سوداء لغسل الأموال
weam.co/578005

رفض أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 28 الأربعاء بالإجماع مقترحا للمفوضية الأوروبية بوضع لائحة سوداء للدول التي زعمت أنها لا تبذل جهودا كافية لمكافحة تبييض الأموال، تضم السعودية ودولا أخرى.

وشكل هذا الرفض صفعة للمفوضية الأوروبية التي كانت اقترحت في 13 فبراير الماضي إضافة 7 دول جديدة للائحة ما يرفع عدد الدول في اللائحة الى 23 دولة تنطوي على “مخاطر عالية” بشأن تبييض الأموال.
وقرر ممثلو الدول الـ 28 في اجتماعهم ببروكسل بالاجماع رفض مقترح المفوضية، بحسب ما أفادت ماريا توماسيك المتحدثة باسم المجلس الأوروبي في تغريدة.
وسيعلن وزراء الداخلية في الاتحاد بشكل رسمي رفضهم للمقترح في محادثات في بروكسل.

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