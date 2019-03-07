الرياض- الوئام:

يستهل نادي أرسنال الإنجليزي مشوارة في الدوري الأوروبي بمواجهة صعبة امام نادي رين الفرنسي وذلك ضمن قمة مباريات الدوري الأوروبي مساء اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2019.

مشاهدة مباراة ارسنال ورين الفرنسي بث مباشر في الدوري الأوروبي

سوف تكون المباراة على أرضية ملعب دي لا روت دى لوريان في فرنسا وذلك في إطار مباريات الذهاب من دور الـ16 من الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

مشاهدة مباراة ارسنال ورين الفرنسي بث مباشر في الدوري الأوروبي

يدخل أرسنال الطامح في إنهاء موسم ببطولة أوروبية بعد ضياع البطولات المحلية وذلك خلال مباريات دور الـ16 والتي ستكون امام نادي رين الفرنسي الذي يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة.

مشاهدة مباراة ارسنال ورين الفرنسي بث مباشر في الدوري الأوروبي

يأتي ذلك في الوقت الذي يدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد تعادل مثير امام نادي توتنهام في الدوري بنتيجة 1-1 وشهدت المباراة إثارة كبيرة من قبل الطرفين ويريد الأرسنال إستكمال مشوارة في الدوري الأوروبي والحصول علي تلك البطولة من أجل إنقاذ الموسم .

مشاهدة مباراة ارسنال ورين الفرنسي بث مباشر في الدوري الأوروبي

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الـ 8:55 مساءاً بتوقيت السعودية والساعة الـ 7:55 مساءاً بتوقيت مصر وسوف تنقل عبر قناة بي ان سبورت 2 تكون المباراة بتعليق محمد الكواليني .

مشاهدة مباراة ارسنال ورين الفرنسي بث مباشر في الدوري الأوروبي

من جهة اخرى استبعد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال محمد النني لاعب خط وسط الفريق من قائمته المستدعاة للقاء رين في الدوري الأوروبي.

مشاهدة مباراة ارسنال ورين الفرنسي بث مباشر في الدوري الأوروبي

ويحل أرسنال اليوم الخميس ضيفا على رين لملاقاته في إطار ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.ولم يشارك النني خلال الموسم الجاري مع أرسنال سوى في 11 مباراة في كل البطولات صنع خلالهم هدفا وحيدا.

مشاهدة مباراة ارسنال ورين الفرنسي بث مباشر في الدوري الأوروبي

وكانت آخر مباراة شارك فيها النني مع أرسنال أمام هدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي في التاسع من شهر فبراير الماضي ودخل كبديل.

مشاهدة مباراة ارسنال ورين الفرنسي بث مباشر في الدوري الأوروبي

موعد مباراة ارسنال ورين الفرنسي في الدوري الأوروبي

البطولة: الدوري الاوروبي لكرة القدم

المباراة: رين – فرنسا ضد آرسنال – إنجلترا دور الــ 16

المعلب: روازون بارك

المعلق : محمد الكواليني

التوقيت: اليوم الخميس الموافق 7-3-2019 في تمام الساعة 8:55 مساءاً بتوقيت السعودية والساعة الـ 7:55 مساءاً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة للمباراة:

BTV Action

Sport TV 2

beIN SPORTS HD 2

Movistar Liga de Campeones HD3

BT Sport 3 / HD

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 2 HD