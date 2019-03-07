برلين- الوئام:

يتأهب آينتراخت فرانكفورت الألماني، لأصعب اختبار يواجهه حتى الآن في مشواره ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم، حيث يلتقي إنتر ميلان الإيطالي مساء اليوم الخميس الموافق 7-3-2019 في ذهاب دور الستة عشر من البطولة.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت الألماني بث مباشر في الدوري الاوروبي

ويستضيف آينتراخت فرانكفورت بطل كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) لعام 1980 منافسه إنتر ميلان بينما يحل أرسنال ضيفا على رين الفرنسي ويستضيف تشيلسي منافسه دينامو كييف الأوكراني.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت الألماني بث مباشر في الدوري الاوروبي

وتشهد منافسات دور الستة عشر مواجهتين إسبانية-روسية حيث يلتقي زينيت سان بطرسبرج الروسي مع فياريال الإسباني كما يلتقي بلنسية الإسباني مع كراسنودار الروسي.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت الألماني بث مباشر في الدوري الاوروبي

أما أشبيلية الإسباني، الأكثر تتويجا بلقب البطولة فيلتقي سلافيا براغ التشيكي كما يلتقي نابولي الإيطالي مع ريد بول سالزبورج النمساوي.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت الألماني بث مباشر في الدوري الاوروبي

ولم يسبق لآينتراخت فرانكفورت مواجهة إنتر ميلان في مباراة رسمية، ويتطلع إلى تجاوز الاختبار الصعب ومواصلة مشواره المبهر في البطولة الحالية.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت الألماني بث مباشر في الدوري الاوروبي

فقد تجاوز آينتراخت دور المجموعات بقوة وأطاح بالبطل السابق، شاختار دونيتسك الأوكراني من دور الـ32.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت الألماني بث مباشر في الدوري الاوروبي

ومع ذلك، حذر برونو هيبنر مدير الكرة بنادي آنيتراخت من أن الوضع أمام إنتر ميلان سيكون مختلفا عنه أمام شاختار ، موضحا لقد أحرزوا 18 لقبا في الدوري الإيطالي إلى جانب ستة ألقاب أوروبية، وهذا يعكس مكانة المنافس وقيمته على الساحة الأوروبية وبالتأكيد هو المرشح الأوفر حظا نسبيا في هذه المواجهة.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت الألماني بث مباشر في الدوري الاوروبي

وأضاف هيبنر في تصريحاته لموقع نادي آينتراخت على الإنترنت : هدفنا هو أن نكون في وضع جيد قبل مباراة الإياب. إذا ضغطنا لتحقيق أفضل ما بوسعنا، سنكون قادرين على منافسة فرق بهذه المستويات.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت الألماني بث مباشر في الدوري الاوروبي

ويفتقد آينتراخت فرانكفورت جهود نجم الهجوم الكرواتي أنتي ريبيتش بسبب إصابة في الركبة ، لكنه لا يزال يتمتع بإمكانيات هجومية قوية في ظل تواجد فيليب كوستيتش وسيبستيان هالر ولوكا يوفيتش.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت الألماني بث مباشر في الدوري الاوروبي

أما إنتر ميلان، فيخوض المباراة في ظل غياب مهاجمه الأبرز ماورو ايكاردي للأسبوع الثالث على التوالي منذ انتقال شارة قيادة الفريق إلى حارس المرمى سمير هندانوفيتش ، ووسط توقف المحادثات بشأن تجديد عقده مع النادي.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت الألماني بث مباشر في الدوري الاوروبي

وتردد أن إيكاردي يعاني من مشكلات في الركبة في حين سجل مواطنه الأرجنتيني لاوتورو مارتينيز ثلاثة أهداف خلال خلال ست مباريات، وقد تراجع إنتر إلى المركز الرابع في الدوري الإيطالي عقب هزيمته أمام كالياري 1 / 2 وقد بات مهددا بفقدان آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا من الدوري الإيطالي.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت الألماني بث مباشر في الدوري الاوروبي

ويفتقد نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني خدمات مهاجمه الكرواتي أنتي ريبيتش، أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، بعد غد الخميس، في ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت الألماني بث مباشر في الدوري الاوروبي

وأعلن الفريق، الذي ينافس في الدوري الألماني (بوندسليجا) أن مهاجمه الكرواتي سافر إلى العاصمة الصربية بلجراد، لتلقي العلاج في الركبة اليمنى.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت الألماني بث مباشر في الدوري الاوروبي

وتعرض ريبيتش لالتواء في الركبة وذلك خلال فوز فريقه على هوفنهايم (3-2)، في البوندسليجا ليثير الشكوك حول قدرته على اللحاق بمباراة فورتونا دوسلدروف، في الدوري المحلي.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت الألماني بث مباشر في الدوري الاوروبي

وقال برونو هوبنر، مدير الكرة بنادي آينتراخت فرانكفورت نأمل أن يكون ريبيتش جاهزا للمشاركة في مباراة الإياب أمام إنتر ميلان، في 14 من آذار/مارس الجاري.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت الألماني بث مباشر في الدوري الاوروبي

موعد مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت الألماني في الدوري الاوروبي

البطولة: الدوري الأوروبي لكرة القدم

المباراة: آينتراخت فرانكفورت – ألمانيا ضد انتر ميلان – إيطاليا دور الــ 16

المعلب: كومرزبنك ارينا

المعلق : حسن العيدروس

التوقيت: اليوم الخميس الموافق 7-3-2019 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

BT Sport ESPN

Sport TV 3

beIN SPORTS HD 1

SRF zwei HD

Arena Sport 4 HD Cro

Movistar Liga de Campeones HD1

RMC Sport 2

RTBF La Deux

Polsat Sport Premium 1 HD