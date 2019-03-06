مفاجأة.. مكالمة هاتفية قد تعيد زيدان إلى #ريال_مدريد

الوئام - متابعات

كشفت تقارير صحفية أن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، اتصل بالمدرب السابق للنادي الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان، سعيا لإعادته، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق الملكي في معقله أمام أياكس الهولندي، وخروجه مطأطئ الرأس من دوري الأبطال.

وذكرت التقارير أن بيريز يريد إعادة زيدان إلى منصب المدير الفني، بدءا من شهر يونيو المقبل.

وذكر برنامج “خوجونيس”، الذي تبثه إذاعة راديو “لا سيستا” الإسبانية، أن إدارة النادي الملكي ستطيح، على الأغلب، بالمدرب الحالي، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، قبل مباراة الفريق يوم الأحد المقبل أمام بلد الوليد.

وأكد البرنامج أن هذا دفع بيريز للاتصال بزيدان، الذي استقال قبل نحو 9 أشهر، بعد أن أحرز إنجازات تاريخية مع النادي، أبرزها حصوله على كأس أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

ومنذ استقالته، لم يقم “زيزو” بتدريب أي ناد آخر، مما يشكل بارقة أمل لإدارة ريال مدريد، بشأن إمكانية إقناعه بالعودة.

وفي سبيل تحقيق ذلك، ستمنح إدارة “الملكي” النفوذ الكامل لزيدان، لاختيار اللاعبين الذين يجب عليهم الرحيل عن الفريق، كما ستكون له الكلمة الأساسية في صفقات النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حسب ما ذكر موقع “آس”.

وأشار البرنامج الإذاعي إلى أنه في حال عدم عودة زيدان، فإن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق أيضا للنادي، يشكل الخيار الثاني، خاصة وأنه أيضا لا يدرب أي فريق حاليا، وذلك بعد إقالته من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل حلول عام 2019.