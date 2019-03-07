مرشح ترامب لمنصب السفير بالسعودية: من مصلحتنا ضمان قوة العلاقة مع الرياض

الوئام - متابعات

أكد الجنرال جون أبي زيد، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى السعودية، الأربعاء، على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، مضيفا “على المدى البعيد، نحتاج شراكة قوية وناضجة مع السعودية.. من مصلحتنا ضمان قوة العلاقة”.

وشدد أبي زيد، خلال جلسة للتصديق على ترشحه أمام مجلس الشيوخ، على أهمية الدعم الأمريكي للتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية في حرب اليمن، مضيفًا أن استمرار الدعم يعزز قدرات الدفاع عن النفس لدى شركائنا ويقلل خطر إيذاء المدنيين”.

وتابع أن تنظيم داعش دُحر تقريبا على الأرض لكنه لا يزال يمثل “تهديدا قويا” لواشنطن وحلفائها.