مستشفى الملك خالد للعيون يرفع طاقته الاستيعابية لاستقبال المرضى ويستمر في تشغيل عياداته المسائية

استقبل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أكثر من 4 ملايين مراجع منذ تأسيسة، وكشف تقرير لإدارة شؤون المرضى في المستشفى أن عام 2018م شهد نموا في أعداد المراجعين حيث بلغ أكثر من (257) الف مراجع، مقارنة ب(238) ألف في عام 2017، وبين التقرير أن المستشفى قام بتشغيل العيادات المسائية لمواجهة الضغط المتزايد للمراجعين، إضافة إلى رفع طاقته الاستيعابية لمرضى العيادات الخارجية بنسبة (20%) ابتدا من عام 2019م.

وأظهر التقرير أن المستشفى نجح في إجراء أكثر من (12,200) عملية جراحية منها (916) حالة زراعة قرنية وأنسجة و (9) حالات زراعة قرنية صناعية وحالة لاستبدال الخلايا المبطنة للقرنية وغشاء ديسمنت والتي أجريت لأول مرة في المملكة.

كما بين التقرير تحسن كبير في أداء مركز اتصال المرضى حيث وصلت نسبة الإتصالات التي تم التعامل معها أكثر من (340) ألف اتصال مقارنة بـ(263) ألف اتصال في عام 2017م، بنسبة زيادة (29%) وجاء هذا التطور نتيجة التوسعة التي شهدها مركز اتصال المرضى وتطبيق أحدث التقنيات الاتصالية إضافة إلى برامج التحسين المستمر لتجربة المريض التي يطبقها المستشفى.

يذكر أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون تصدر مؤشر الأداء العام لمركز الاتصال التفاعلي لعام 2018 من بين المدن الطبية والمستشفيات التخصصية في المملكة، محققاً المركز الأول للعام الثاني على التوالي، وكرمت وزارة الصحة المستشفى في الحفل الذي نظمته مؤخراَ بمنطقة المدينة المنورة نظير تميزه في خدمة المراجعين حيث حقق نسبة رضا تجاوزت95%.