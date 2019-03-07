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اليابان تبتكر “كاميرات” تكشف اللص قبل السرقة

اليابان تبتكر “كاميرات” تكشف اللص قبل السرقة
weam.co/578027

ابتكرت شركة يابانية تقنية جديدة يتم وصلها بكاميرات المراقبة في المتاجر قادرة على كشف السارقين قبل أن ينفذوا جريمتهم.

وبحسب “موقع سكاي نيوز” فإن الأجهزة تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي إذ ترتب مجموعة من العوامل لتحديد هوية السارق، تبدأ بتحليل وجوه الناس بصورة فورية، ومراقبة لغة أجسادهم، وتصرفاتهم، لتحديد ما إذا كان الشخص مثيرا للشك أم لا، حسب ما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.

وبعد جمع البيانات، يمنح البرنامج الأشخاص الموجودين في المكان، “علامة” أاليابان تبتكر “كاميرات” تكشف اللص قبل السرقةو “تقييما”، وفي حال سجل شخص ما علامة مرتفعة، أي أنه محل شك، فإن البرنامج يرسل تنبيها للعاملين في المتجر، عبر تطبيق ذكي على هواتفهم، للتوجه لذلك الشخص.

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