منظمة البلسم الدولية تغادر إلى جمهورية تنزانيا لإجراء عمليات معقدة للأطفال

تغادر منظمة البلسم الدولية للمرة الثانية إلى عاصمة جمهورية تنزانيا الاتحادية دار السلام، بمساهمة مجموعة أطباء “استشاريون” في طب الأطفال وفي ثلاث تخصصات مختلفة، بالتنسيق مع السفير التنزاني بالرياض/حميد عيد مغازى إضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة في تنزانيا.

يصل الفريق الطبي إلى دار السلام الجمعة 8 مارس ٢٠١٩ وسيباشر معاينة الحالات التي تم تجهيزها من قبل الفريق الطبي المحلي في مستشفى موهيمبيلي العام.وتستمر الحملة العلاجية سبعة أيام.

وأوضح رئيس الفريق الطبي الدولي الدكتور، زكريا حبيب استشاري جراحة الأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، أن الحملة ستنظم دورة تدريبيه متقدمة في الرعاية التنفسية لأكثر من 50 ممارس صحي تنزاني إضافة إلى إجراء عمليات جراحية معقدة للأطفال بواسطة المناظير وتدريب الكادر الطبي المحلي. كما سيتم اجراء عمليات جراحية معقدة للمسالك البولية للأطفال وتدريب الكادر الطبي المحلي. وأكد أن الفريق الطبي الدولي يتكون من كادر سعودي وإماراتي وأمريكي وماليزي.

يذكر أن الرحلة الأولى إلى جمهوريه تنزانيا الاتحادية كانت في ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨ في ذات المستشفى حيث أجرى فريق طب وجراحة القلب، برئاسة الدكتور عماد بخاري، استشاري أول في جراحة القلب، 12 عملية قلب مفتوح و57 عملية قسطرة علاجية تداخلية.