“علموهم كيف تلعب كرة القدم”.. مان يونايتد يقسو على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

الوئام - متابعات

صعد مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً بنتيجة 3-1 على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الستة عشر للمسابقة العريقة.

وعوض مانشستر يونايتد خسارته 0-2 في مباراة الذهاب التي جرت على ملعبه أمام نظيره الفرنسي الشهر الماضي، ليصعد بفضل تفوقه في عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها في ظل تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وفقاً للائحة المسابقة.

وواصلت عقدة دور الستة عشر مطاردتها لسان جيرمان، الذي ودع البطولة القارية التي كان يحلم بالتتويج بها للمرة الأولى في تاريخه، للمرة الثالثة على التوالي.

وافتتح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل مبكراً لليونايتد بعد مرور 111 ثانية فقط على انطلاق اللقاء مستغلاً تمريرة خاطئة من دفاع سان جيرمان، ليسجل ثاني أسرع هدف في تاريخ النادي الإنجليزي بدوري الأبطال.

ولم يهنأ يونايتد بتقدمه كثيراً، بعدما أدرك خوان بيرنات التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 12، لكن لوكاكو عاد للتسجيل من جديد، محرزاً الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة 30، بعدما تابع تصويبة ارتدت من يد جانلويجي بوفون حارس مرمى الفريق الفرنسي.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بتأهل سان جيرمان إلى دور الثمانية، فاجأ مانشستر يونايتد الجميع بحصوله على ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد، التي أشارت إلى لمسة يد على بريسنال كيمبيمبي مدافع سان جيرمان داخل منطقة جزاء فريقه، ليحرز منها ماركوس راشفورد الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.