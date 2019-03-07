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مطالب بسحبه على الفور

إخوان ليبيا يُدنسون الدينار الجديد بصورة مؤسس التنظيم الإرهابي

إخوان ليبيا يُدنسون الدينار الجديد بصورة مؤسس التنظيم الإرهابي
weam.co/578052
طرابلس -الوئام:

طالب الكاتب والناشط السياسي الليبي عبدالرحمن الشرع، نقابة المحامين في ليبيا بالتحرك لمقاضاة المسؤولين عن قرار طباعة الدينار الليبي الجديد، وسحبه من التداول.

ونقلت قناة “”218 الليبية، أن الشرع طالب بسحب الدينار الجديد، بعد معلومات عن تدنيس الإخوان للعملة الجديدة التي أصدرها بنك ليبيا المركزي في طرابلس، بطباعة صورة حسن البنا عليها.

وقال الكاتب والناشط السياسي الليبي إنه أحضر الدينار الجديد للتأكد من الأمر بنفسه، وأوضح بتسليط الضوء على الصورة التي تُوحي بأنها صورة الزعيم الليبي التاريخي عمر المختار، يتبين أنها في الواقع صورة مؤسس الإخوان المسلمين حسن البنا.

وقال: “حين وجهنا صورة عمر المختار على الورقة إلى الضوء، ظهرت لنا صورة حسن البنا بطربوشه، ولحيته واضحاً على الدينار الليبي”.

وفي ذات السياق، أعلن مدير إدارة السيولة بمصرف ليبيا المركزي، رمزي الأغا، أن المحامي عبدالحفيظ السنوسي رفع بدوره دعوى قضائية في مدينة سبها لإلغاء الإصدار الثاني من الدينار الليبي وسحبه من السوق، لأسباب قانونية وتنظيمية.

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