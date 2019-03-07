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كانوا ضمن المتقدمين بطلبات اللجوء

السلطات الألمانية تجاهلت بلاغات عن مجرمي حرب

السلطات الألمانية تجاهلت بلاغات عن مجرمي حرب
weam.co/578055
برلين- الوئام:

قالت صحيفة ألمانية إن السلطات المعنية في ألمانيا لم تتعامل مع آلاف البلاغات التي تلقتها في خضم التدفق الهائل للاجئين إلى ألمانيا بشأن احتمال وجود مجرمي حرب بين المتقدمين بطلبات لجوء.

واستندت صحيفة “بيلد” في تقريرها الذي نشرته اليوم الخميس إلى رد وزارة الداخلية على طلب إحاطة تقدم به برلمانيون بالحزب الديمقراطي الحر.

وحسب رد الوزارة فإن الهيئة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين أحالت إلى الادعاء العام نحو 5000 بلاغ منذ عام 2014 و حتى مطلع عام 2019 بوجود أعمال “يجرمها القانون الدولي”.

وجاء نحو 2000 بلاغ آخر من جهات أخرى، ولكن الادعاء لم يحقق سوى في 129 حالة من هذه البلاغات.

وحسب التقرير فقد كان هناك عامي 2015 و 2016، أي في ذروة تدفق اللاجئين، 3800 بلاغ ضد مرتكبي هذه الجرائم، ولكن الادعاء لم يحقق سوى في 28 بلاغا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في تصريح للصحيفة: “لم يسمح العدد الكبير من البلاغات بالتعامل مع جميع هذه البلاغات، من خلال التحقيقات الشرطية على سبيل المثال”.

وشددت ليندا تويتيبرج، خبيرة الحزب الديمقراطي الحر في الشؤون الداخلية على ضرورة عدم السماح لمجرمي الحرب بالحصول على حماية في ألمانيا وقالت: “لدي شك فيما إذا كانت الحكومة الألمانية تنتهج هذا المبدأ بما يقتضيه من جدية”.

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