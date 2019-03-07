مقتل 52 مدنيا جراء قصف للحوثيين بشمال اليمن

صنعاء -الوئام:

أعلن محمد عسكر، وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الخميس، مقتل 52 مدنياً خلال 45 يوماً جراء قصف من جانب الحوثيين في منطقة حجور بمحافظة حجة شمالي البلاد.

وقال عسكر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: جريمة جديدة ترتكبها مليشيا الحوثي بالقصف بالصواريخ الباليستية في حجور.

وأشار إلى أن عدد ضحايا القصف العشوائي والحصار المستمر لـ 45 يوماً، ما يقارب من 52 شهيدا و 182 جريحا بينهم نساء وأطفال و 37 مفقودا تحت الأنقاض لم يتم التعرف عليهم.

وأشار عسكر إلى أن ثلاثة آلاف أسرة نزحت من منطقة حجور، في حين تدمرت عشرات المنازل تدميرا كليا أو بشكل جزئي.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الاتهامات حتى الآن.