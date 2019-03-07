الذهب مستقر بفعل دولار قوي قبيل اجتماع المركزي الأوروبي

الوئام - وكالات

استقرت أسعار الذهب، اليوم، مع تداول الدولار قرب أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين، في حين قدمت شهية ضعيفة للأصول عالية المخاطر بعض الدعم للمعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر في وقت لاحق اليوم.

وفي الساعة 0722 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1% إلى 1284.59 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفع المعدن 0.1% مسجلا 1288.34 دولار للأوقية.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1284.90 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية، قرب 97.008، أعلى مستوياته منذ 19 فبراير شباط والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.

من جانبه، قال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق في سي.ام.سي ماركتس: “القضية الرئيسية هي الدولار الأمريكي القوي. هناك بعض الدعم لأصول الملاذ الآمن. الأسهم في آسيا تخلت عن المكاسب وهذا يتواكب مع الضغط الذي نراه على الأصول عالية المخاطر.”

وانخفض البلاديوم 0.3% في المعاملات الفورية إلى 1533.36 دولار للأوقية، في حين هبطت الفضة 0.2% إلى 15.04 دولار

للأوقية بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ 27 ديسمبر في الجلسة السابقة.

وتراجع البلاتين 0.2% إلى 825.33 دولار للأوقية بعدأن لامس أقل مستوى له منذ 22 فبراير عند 818.50 دولار في وقت

سابق من اليوم.