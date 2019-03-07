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عبر "تويتر"

مصر: علاء مبارك يعلق على اعتناقه “الديانة البهائية”

مصر: علاء مبارك يعلق على اعتناقه “الديانة البهائية”
weam.co/578083
الوئام - متابعات

علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، على تصريحات القيادي الإخواني المنشق إبراهيم ربيع حول اعتناق نجل مبارك الديانة البهائية.

وعبر حسابه الرسمي على “تويتر” سخر مبارك الابن من شائعة اعتناقه البهائية قائلا: “فينا من كده يا مسلمين.. والمنشق أفندي طالع يفتن ويفضح جماعته كده على الهوا.. سبحان الله”.

واعترف القيادي الإخواني المنشق إبراهيم ربيع، خلال برنامج حواري تليفزيوني، أن الجماعة استغلت اختفاء مبارك عام 2005 وأشاعت أن ابن مبارك اعتنق البهائية وأنه سيتم الاعتراف بها كديانة من خلال ضغط سوزان مبارك على مجلس الشعب للاعتراف.

مؤكدا أن هذه الشائعة كان الغرض منها “ضرب” حسني مبارك، حسب تعبيره.

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