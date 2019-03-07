يديرها 5 رجال و3 نسوة.. إتلاف 3 مصانع للخمور بالرياض

الرياض - الوئام:

أسفر التنسيق والتعاون بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض وشرطة المنطقة عن إتلاف ثلاثة مصانع للخمور والمسكرات داخل أحياء مدينة الرياض، تديرها مجموعة من العمالة الوافدة 5 رجال و 3 نسوة يقيمون بصورة غير نظامية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن فرع الهيئة بمدينة الرياض تلقى بلاغاً عن المواقع وتمت إحالته لمركز الهيئة حسب الاختصاص المكاني، وتم التنسيق مع الشرطة لاستكمال إجراءات ضبطهما.

وأضاف السبر، في تصريحات له، أنه وجد داخل المصانع أدوات التصنيع، وكميات من الخمور جاهزة للترويج تم إتلافها من قبل الجهة المعنية.