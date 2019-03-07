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أعلنه الرئيس السبسي

تونس: تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر إضافي

تونس: تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر إضافي
weam.co/578094
الوئام - وكالات

أعلنت الرئاسة التونسية، أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، قرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر إضافي.

ونقلت الوكالة عن بيان للرئاسة التونسية :”قرّر رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسيّة، لمدة شهر واحد، إبتداء من يوم 7 مارس 2019 إلى غاية 5 أبريل 2019، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب”.

وفرضت حالة الطوارئ في عموم تونس، في نوفمبر عام 2015، عقب هجوم إرهابي استهدف قوات أمنية وسط العاصمة، لقي خلاله 12 عنصرا من الأمن الرئاسي مصرعهم.

 

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