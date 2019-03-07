37 معلماً تنطبق عليهم الشروط والضوابط في مفاضلة التوجيه والإرشاد

الباحة - عايض آل ركبان - الوئام:

أجرت الإدارة العامة للتعليم بالباحة، اليوم (الخميس)، المفاضلة التحريرية للمرشحين للعمل في مجال التوجيه والإرشاد، البالغ عددهم 37 معلماً ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط لدخول المفاضلة، بحضور مساعد المدير العام للشؤون علي عوضه مديس، ومدير إدارة التوجيه سعيد سعيّد الغامدي، وذلك على مسرح الإدارة.

وتفقد الأستاذ علي مديس، المفاضلة، واطمأن خلالها على آلية تنفيذ الاختبار ومدى ملاءمته لمتطلبات العمل الإرشادي المرشح له المعلمين. مؤكداً على أهمية الإرشاد الطلابي في الارتقاء بمستوى الأداء التعليمي والتربوي داخل المدرسة، بما يحمله المرشد الطلابي من فكر تربوي متجدد يسعى إلى خلق بيئة عمل محفزة تحاكي متطلبات العملية التعليمية من خلال تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب وتوفير البيئة النفسية الملائمة لأداء العملية التربوية والتعليمية.

وأكد مدير إدارة التوجيه والإرشاد حرص الإدارة على استقطاب الكفاءات القيادية المتميزة من المعلمين للعمل في مجال التوجيه والإرشاد، رغبةً منها في سد الاحتياج القائم والعمل على تهيئة البيئة التعليمية الصحية الداعمة لأداء الطلاب داخل المدارس.

وأشار، في ختام تصريحاته، إلى أنه سيُجري للمجتازين مقابلة شخصية تمهيداً لاستيفاء مسوغات الترشح كمرشدي طلاب وفق الاحتياج القائم على مستوى مكاتب التعليم بالمنطقة.