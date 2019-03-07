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عبر "إنستجرام"

نيمار يكيل شتائم “بذيئة” لحكام مباراة مانشستر يونايتد

نيمار يكيل شتائم “بذيئة” لحكام مباراة مانشستر يونايتد
weam.co/578105
الوئام - وكالات

انفجر اللاعب البرازيلي نيمار، غضبا، ووجه شتائم بذيئة بحق طاقم تحكيم تقنية الفيديو لمباراة مانشستر يونايتد، ضد فريقه باريس سان جيرمان، التي انتهت بتأهل الشياطين الحمر إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز بنتيجة 3/1 على ملعب “حديقة الأمراء”.

ونشر نيمار صورة عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” لزميله برسنيل كيمبيمبي وهو يتصدى لتسديدة ديوجو دالوت، وهي اللقطة التي احتسبها الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو، ليسجل منها ماركوس راشفورد هدف التأهل في الوقت القاتل.

وكتب النجم البرازيلي على الصورة: “من العار أن نضع 4 أشخاص لا يفهمون شيئا في كرة القدم لمتابعة الإعادة بالتصوير البطيء أمام شاشات التليفزيون”، وتساءل نيمار: “أين يضع اللاعب يده، في مكان آخر؟”.

وغاب نيمار عن اللقاء، وتابعه من مدرجات المقصورة الرئيسية، وذلك في ظل خضوعه لفترة تعافي من إصابة في كاحل القدم اليمنى.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن نيمار مهدد بالإيقاف لمدة مباراتين أو 3 لقاءات من النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بسبب تصريحاته المسيئة للحكام، وفقا للوائح البطولة إذا رأى مسؤولو “يويفا” أن هذه التصريحات سلوك غير رياضي.

وهو نفس الأمر، الذي حدث مع الإيفواري سيرجي أورييه، لاعب توتنهام الحالي عندما كان لاعبا في سان جيرمان، بعد طرد زلاتان إبراهيموفيتش في المباراة التي أسفرت عن خروج بطل الدوري الفرنسي أمام تشيلسي في عام 2015.

ويعمل حاليا “يويفا” بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” على تشديد العقوبات تجاه الإساءات ضد حكام كرة القدم من أجل الحد من هذه الظاهرة، وهو نفس الأمر، الذي يدرس الاتحاد الإسباني لتطبيقه أيضا.

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