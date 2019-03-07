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واعتقل 25 عاما لدى قطر

زوجة الشيخ طلال آل ثاني: منع زوجي من إرثه وجمدت أمواله وممتلكاته

زوجة الشيخ طلال آل ثاني: منع زوجي من إرثه وجمدت أمواله وممتلكاته
weam.co/578110
الوئام - وكالات

قالت السيدة أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال بن عبد العزبز آل ثاني، الذي ينتمي للعائلة الحاكمة في قطي، إن زوجها تعرض للاعتقال لمدة 25 عاما على يد النظام القطري.

وروت أريان، خلال ندوة عقدت اليوم، تفاصيل تجريد النظام القطري عائلتها من حقوقها، موضحة أن زوجها هو حفيد مؤسس دولة قطر وبعد وفاة والده لم يتمتع أولادنا بأي حصانة.

وأوردت أن النظام القطري تعمد إهانتها وأطفالها، وأضافت: “لم يعامل أطفالي كما يعامل أبناء آل ثاني، كما مُنع زوجي من أخذ حصته في الإرث وجُمدت أمواله وممتلكاته”.

واستطردت: “منع أولادنا من الحصول على المساعدة الطبية أو الذهاب إلى المدرسة.. وضعونا في منازل مخصصة للعمال وتواصلت مع حكومة الدوحة لنقلنا إلى مكان أفضل لكنها رفضت ذلك”.

وأوضحت أريان أن أولادها يحملون جوازات سفر قطرية خاصة مثل أفراد العائلة الحاكمة، ورغم ذلك فإن حكومة الدوحة لم تقدم لي ولأبنائي أي مساعدة مالية أثناء سجنها الشيخ طلال.

وتابعت: “نظام قطر حاول إجبار زوجي الشيخ طلال على توقيع تصريح أنه مختل عقليا مقابل إطلاق سراحه، وإذا أمضى الشيخ طلال محكوميته في السجن سيخرج وهو بعمر 94 عاما”.

وكشفت السيدة أسماء أن أمر سجن الشيخ طلال اتخذ من أعلى سلطة في النظام القطري، الذي احتجز العديد من أفراد العائلة الحاكمة في السجن نفسه مع زوجها، مبينة أن “الدعاية القطرية عن الاعتناء بالشباب والتسهيلات المقدمة لهم كاذبة”.

 

 

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