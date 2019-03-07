التعليقات: 0

ضمن "بورصة برلين السياحية 2019"

طيران ناس يطلق برامج تستهدف أكثر من 500 ألف معتمر

طيران ناس يطلق برامج تستهدف أكثر من 500 ألف معتمر
weam.co/578115
برلين - الوئام:

أطلق طيران ناس الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، برامج تستهدف أكثر من 500 الف معتمر تحتوي على عروض مختلفة ومتنوعة تشمل النقل والتذاكر والفنادق وزيارة الأماكن الدينية، وتساهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات على استكشاف أماكن سياحية في المملكة.

جاء ذلك خلال مشاركته في معرض “بورصة برلين للسياحة 2019 – ITB” بدورته الـ 53، والذي أقيم في العاصمة الألمانية خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري.

وتهدف مشاركة طيران ناس في المعرض الى تعزيز إلى تنمية السياحة بمختلف أنواعها ، وجذب كبرى الشركات العالمية والتعريف بالمشاريع والوجهات السياحية في المملكة، كما يوفر هذا المعرض فرص لعقد الاتفاقيات التي من شأنها تنعكس إيجابا على خدمات المعتمرين والحجاج.

وأشاد طيران ناس بجهود وزارة الحج والعمرة في تذليل العقبات لزيادة أعداد المعتمرين بما ينسجم مع رؤية 2030 الرامية لرفع نسبة المعتمرين سنوياً لتصل إلى 30 مليون معتمر من مختلف بقاع العالم.

يذكر أن عدد معرض “بورصة برلين للسياحة 2019 – ITB” يعد من أكبر المعارض السياحية في العالم، ويقدر عدد الزائرين بحوالي 110 آلاف ويشتمل على الزوار ورجال الأعمال والمهنيين العاملين في مجالات مختلفة في قطاع السياحة، وسيتم فيه عقد الاجتماعات والندوات وورش العمل والتي تضم 300 متحدث، فضلاً عن مشاركة أكثر من 100 وزير سياحة من مختلف أنحاء العالم.

روابط ذات صلة

طيران ناس يطلق مبادرات جديدة لتمكين المرأة في ملتقى “جمعة طيران”

طيران ناس يطلق مبادرات جديدة لتمكين المرأة في ملتقى “جمعة طيران”

طيران ناس‬⁩ تعلن عن إطلاق 6 ⁧‫وجهات‬⁩ جديدة ومباشرة في “صيف‬⁩ 2019”

طيران ناس‬⁩ تعلن عن إطلاق 6 ⁧‫وجهات‬⁩ جديدة ومباشرة في “صيف‬⁩ 2019”

وظائف شاغرة للنساء في طيران ناس

وظائف شاغرة للنساء في طيران ناس

وزارة الحج والعمرة وطيران ناس تبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز الخدمات لضيوف الرحمن

وزارة الحج والعمرة وطيران ناس تبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز الخدمات لضيوف الرحمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>