بالصور.. الجيش المصري يعلن تدمير 3 أنفاق رئيسية في شمال سيناء

الوئام - وكالات

أعلن الجيش المصري، اليوم، عن تدمير 3 أنفاق رئيسية على الشريط الحدودي في شمال سيناء، وضبط 40 قنبلة وتدمير عربتين.

ونشر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية، بيانا، عبر صفحته الرسمية على “فسيبوك”، جاء فيه أنه: “بناءً على معلومات استخباراتية برصد وتتبع مسارات تحرك العناصر الإرهابية وطرق الإمداد لها ، تمكنت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير عدد (9) فتحة نفق بأبعاد تصل حتى (2 متر ×2 متر) لعدد (3) أنفاق رئيسية على الشريط الحدودى بشمال سيناء بأعماق حتى (30 متر) وأطوال حتى (3 كم) تستخدمهم العناصر الإرهابية فى عمليات التسلل وتهريب الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة”.

وأضاف البيان أنه “عثر بداخلهم (الأنفاق) على مواتير سحب، وكابلات كهربائية ومواد إنارة، وسماعات، وكميات من الوقود”.

وتابع البيان أن العملية التي قامت بها القوات المسلحة فى إطار مكافحتها للإرهاب وملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية “تم اكتشاف وتدمير عدد (2) عربة للعناصر الإرهابية وضبط عدد (40) قنبلة وكميات من المواد التي تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة”.

وأكد البيان على تواصل قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء في تنفيذ عملياتها لإقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على باقى العناصر الإرهابية وقطع طرق الإمداد عنهم.