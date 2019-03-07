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“التعاون الإسلامي” تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الأفغانية

“التعاون الإسلامي” تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الأفغانية
weam.co/578155
واس- الوئام

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الهجوم الإرهابي الذي ارتكب خلال تجمع في العاصمة الأفغانية “كابل”، حضره العديد من الشخصيات السياسية الأفغانية ومنهم الرئيس السابق حامد كرازاي، وكبير الإداريين التنفيذيين عبد الله عبد الله، ووزير الخارجية صلاح الدين رباني من بين آخرين.

وجدد الأمين العام، دعم المنظمة لأفغانستان، مشيدا بصمود الأفغان وإصرارهم ومثابرتهم من أجل سلام وأمن واستقرار بلادهم، معربًا عن تعازيه الخالصة لأسر الضحايا ولحكومة أفغانستان وشعبها، راجيًا الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد “العثيمين”، الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الرافض لجميع أشكال الإرهاب والتطرف.

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