الإصابة تبعد نجمي ريال مدريد من ثلاثة إلى أربعة أسابيع

وكالات- الوئام

أشارت تقارير صحفية، صادرة الخميس، أن لاعبي ريال مدريد الإسباني “داني كارفاخال، وزميله المهاجم لوكاس فاسكيز”، سيغيبان من ثلاثة إلى أربعة أسابيع بعد إصابتهما في المباراة التي خسرها النادي الملكي أمام إياكس أمستردام الهولندي 1-4 في إياب دور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعاني كارفاخال، الذي خاض الدقائق التسعين، من تمزق في الفخذ الأيمن، فيما يعاني فاسكيز، الذي دخل بدلا منه الويلزي غاريث بيل في الدقيقة 29، من تمدد في عضلات الفخذ الأيسر.

وأعلن النادي المدريدي الذي أصيب بخيبة أمل بفقدانه لقب البطولة المحببة إليه في بيان عن نوعية إصابات لاعبيه بدون أن يحدد مدة غيابهما عن الملاعب.

وكان ريال تعرض لنكسة أخرى حيث سيفتقد لجهود مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي أصيب أمام أياكس أيضا بتمزق في أربطة الكاحل الأيمن، وسيغيب لقرابة الشهرين.