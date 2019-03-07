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أمانة المدينة تضبط طناً و 25 كيلو جرامًا من اللحوم مجهولة المصدر

أمانة المدينة تضبط طناً و 25 كيلو جرامًا من اللحوم مجهولة المصدر
weam.co/578176

ضبطت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بالفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق , بالتعاون مع بلدية أحد وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة ، موقعاً مخالفاً في نطاق بلدية أحد ، تم تحويله لتخزين وحفظ اللحوم والأجزاء المستفادة من الذبيحة مجهولة المصدر .
وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق محمد حد أمين الشتا أن الموقع يقوم بتجهيز , عن طريق تجميعها , وتخزينها , وإضافة مادة الفحم بالموقع لإخفاء الروائح الكريهة , وتبين أن الموقع يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية , ووجود المخالفات النظامية . وقدرت الكمية المضبوطة في الموقع 1825 كيلو جراما من اللحوم , والأجزاء المستفادة منها المجهولة المصدر حيث جرى إتلافها .
ودعا الشتا المواطنين والمقيمين والزوار إلى مشاركة الامانة بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات تتعلق بالصحة العامة من خلال عمليات الأمانة على الرقم (940) أو عبر تطبيق الأمانة في الأجهزة الذكية (Android ) و Apple store أو عبر حساب الأمانة في التواصل الاجتماعي (AmanaAlmadinah @) لضبط المخالفين , وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم .

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