التعليقات: 0

قصة موظف قتل 21 من زملائه بـ”سندوتشات مسممة”

قصة موظف قتل 21 من زملائه بـ”سندوتشات مسممة”
weam.co/578182

قتل موظف زملاءه في العمل بـ”سندوتشات مسممة”، وقضت محكمة ألمانية بسجنه مدى الحياة.

التحقيقات أثبتت أن الرجل الذي يبلغ من العمر 57 عاما تسبب في مقتل 21 منذ عام 2000، وأشارت الشرطة إلى أن هؤلاء الأشخاص توفوا غالبا وبشكل لافت  للنظر إثر الإصابة بأزمات قلبية وأمراض سرطانية.

ويقبع الموظف بالشركة قيد الحبس الاحتياطي منذ شهر مايو 2018 على  خلفية الاشتباه في محاولة قتل زملائه باستخدام مسحوق سام وضعه في  سندوتشات يتم تقديمها لهم بالشركة خلال فترة الاستراحة.
وتم إثبات الجريمة بحق المشتبه به من خلال تسجيلات فيديو، بعدما أثار مسحوق في داخل الخبز شكوك زميل آخر بالشركة.
وبحسب بيان سابق من الادعاء والشرطة، عثر المحققون في شقة الموظف على مسحوق يمكن من خلاله صناعة مواد سامة، بينها الزئبق والرصاص والكادميوم.

روابط ذات صلة

بعد تهديدات باعتقالهم… ألمانيا تحذر رعاياها من السفر إلى تركيا

بعد تهديدات باعتقالهم… ألمانيا تحذر رعاياها من السفر إلى تركيا

ألمانيا تضع شرطا قاسيا لدخول الأئمة ورجال الدين الأجانب إلى أراضيها

ألمانيا تضع شرطا قاسيا لدخول الأئمة ورجال الدين الأجانب إلى أراضيها

إعادة فتح مطار دوسلدورف بألمانيا بعد حادث أمني

إعادة فتح مطار دوسلدورف بألمانيا بعد حادث أمني

رويترز: إيرباص تخطط لصنع طائرة حربية دون مكونات ألمانية من أجل المملكة

رويترز: إيرباص تخطط لصنع طائرة حربية دون مكونات ألمانية من أجل المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>