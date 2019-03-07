قصة موظف قتل 21 من زملائه بـ”سندوتشات مسممة”

قتل موظف زملاءه في العمل بـ”سندوتشات مسممة”، وقضت محكمة ألمانية بسجنه مدى الحياة.

التحقيقات أثبتت أن الرجل الذي يبلغ من العمر 57 عاما تسبب في مقتل 21 منذ عام 2000، وأشارت الشرطة إلى أن هؤلاء الأشخاص توفوا غالبا وبشكل لافت للنظر إثر الإصابة بأزمات قلبية وأمراض سرطانية.

ويقبع الموظف بالشركة قيد الحبس الاحتياطي منذ شهر مايو 2018 على خلفية الاشتباه في محاولة قتل زملائه باستخدام مسحوق سام وضعه في سندوتشات يتم تقديمها لهم بالشركة خلال فترة الاستراحة.

وتم إثبات الجريمة بحق المشتبه به من خلال تسجيلات فيديو، بعدما أثار مسحوق في داخل الخبز شكوك زميل آخر بالشركة.

وبحسب بيان سابق من الادعاء والشرطة، عثر المحققون في شقة الموظف على مسحوق يمكن من خلاله صناعة مواد سامة، بينها الزئبق والرصاص والكادميوم.